Сухум, , 08:42 — REGNUM 91 новый случай заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 20 января. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 524 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 91 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 246 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 26 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 10 875 носителей SARS-CoV-2. Из них 8701 победил инфекцию. За это время 154 пациента с диагнозом COVID-19 скончались.

В течение 19 января в стране выявили 176 носителей SARS-CoV-2 в результате 544 исследований на коронавирус. Это — один из самых высоких показателей за время пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Абхазии Александр Анкваб с диагнозом COVID-19 с 8 января был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. 17 января его перевели на искусственную вентиляцию легких.

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