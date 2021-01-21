Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Разработчики Shattered: Tale of the Forgotten King назвали дату полноценного релиза игры. Об этом 21 января сообщил портал Game Rant.

Проект выйдет из стадии «раннего доступа» (игра находится в разработке, но доступна геймерам) 17 февраля 2021 года. Создатели Shattered: Tale of the Forgotten King выложили в сеть небольшой анонсирующий трейлер.

https://twitter.com/RedlockStudio/status/1351537398568595456

Shattered: Tale of the Forgotten King, разработкой которой занимается студия Redlock, выполнена в жанре тёмного фэнтези, ожидается, что она предоставит геймерам игру в стиле Dark Souls. Проект изначально финансировался при помощи краудфандинга, кампания стартовала в 2016 году.

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