Париж, , 08:36 — REGNUM За последние сутки во Франции было выявлено свыше 26,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 января сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

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Согласно данным службы, за прошедшие 24 часа в стране выявили 26 748 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 965 117.

Также уточняется, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 во Франции на сегодняшний день составляет 71 652.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее во Франции за сутки было выявлено свыше 23,8 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.