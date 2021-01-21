Вашингтон, , 07:01 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показана «закулисная» жизнь компании Nintendo of America в 90-х годах XX века. Ролик был опубликован 21 января на портале Kotaku.

Издание отметило, что в него вошли ранее утерянные видеорепортажи, снятые в различных отделах компании, которые отвечали за исследование, разработку и производство игровых систем. В основном в репортажах рассказывается о повседневной жини Nintendo of America, зрители также могут видеть, как сотрудники компании вручную собирают консоли NES.

Напомним, консоль NES (Nintendo Entertainment System) поступила в продажу в США 18 октября 1985 года. Изначально (когда состоялся релиз в Японии), платформа носила название Famicom.

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