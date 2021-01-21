Берлин, , 06:54 — REGNUM Первый в Германии летальный исход от повторного заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в федеральной земле Баден-Вюртемберг, 20 января сообщает газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на минздрав региона.

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Речь идет о 73-летнем пациенте, который скончался 11 января. В первый раз мужчина переболел COVID-19 в апреле 2020 года, однако в декабре у него вновь выявили заражение коронавирусом SARS-CoV-2 и изначально болезнь протекала без симптомов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января, по сведениям Института Роберта Коха, в Германии число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом достигло 2 068 002. Из них 48 770 закончились летальным исходом от осложнений при COVID-19.

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