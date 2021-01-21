Вашингтон, , 06:39 — REGNUM Издательская компания Activision подтвердила информацию о том, что многопользовательская игра Call of Duty: Warzone станет дисциплиной киберспортивной лиги Call of Duty Esports League. Об этом 21 января сообщил портал Game Rant.

Новость журналистам сообщила руководитель киберспортивной организации Джоанна Фарис. Она не стала рассказывать о конкретных планах компании, но дала понять, что вскоре Activision выступит с официальным анонсом.

«Уже в этом сезоне нас ждут действительно интересные вещи», — сказала Фарис.

Напомним, релиз Call of Duty: Warzone состоялся 10 марта 2020 года. Это многопользовательская игра выполнена в жанре «королевской битвы» (в конце матча должен остаться только один игрок или команда, во время сражения площадь поля битвы постоянно уменьшается).

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