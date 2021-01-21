Джакарта, , 06:39 — REGNUM Поисковые работы на месте крушения индонезийского Boeing 737 авиакомпании Sriwijaya Air 21 января были отложены из-за плохой погоды. Об этом со ссылкой на представителя национального поисково-спасательного агентства М. Расмана сообщает Detik.

«Мы отложили операцию на неопределённый срок», — приводятся в сообщении слова чиновника.

Отмечается, что большинство участвующих в спасательной операции судов не могут выйти в море из-за идущего с раннего утра сильного дождя.

Ранее глава агентства Багус Пурухито сообщил журналистам, что решение о продолжении или завершения операции будет принято 21 января. Второй (речевой) самописец спасатели найти пока не смогли.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо выразил признательность совместной поисково-спасательной группе за упорную работу на месте авиакатастрофы.

Читайте также: Проверка сигнала SOS с места крушения лайнера в Индонезии ничего не дала

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Индонезии поблагодарил спасателей на месте крушения «Боинга»