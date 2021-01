Вашингтон, , 06:23 — REGNUM Пользователь YouTube Ник Мартинелли выложил в сеть видео, в котором он расказал о создании «реальной» версии «Сверхоружия DG-2» (Wunderwaffe DG-2) из игры Call of Duty: World at War. Ролик был опубликован 21 января на портале Game Rant.

Мартинелли распечатал некоторые детали на 3D-принтере, а другие вырезал из дерева. Он выложил в сеть модели и чертежи, чтобы другие пользователи смогли повторить его работу. При этом блогер предупредил зрителей о том, что они должны соблюдать технику безопасности в процессе создания и при последующем использовании «оружия».

Напомним, Wunderwaffe DG-2 изначально появилась Call of Duty: World at War на популярной карте Shi No Numa. Это оружие разработчики также добавили в зомби-режим игры Call of Duty: Black Ops.

