Хабаровск, , 04:17 — REGNUM В Хабаровском крае за минувшие сутки выдано 302 (298 днём ранее) положительных теста на коронавирус, выздоровели 313 человек, скончались, как и накануне, три пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Хабаровске выявлено 187 новых случаев заражения, в Охотском районе — 44, в Комсомольске-на-Амуре — 38.

На 21 января в крае с начала пандемии зарегистрировано 41 292 носителя коронавируса, 37 330 жителей региона справились с болезнью, скончались 228 человек.

Для лечения ковидных больных развернуто 2637 коек, из них свободны — 1689. На аппаратах ИВЛ находятся 32 пациента в тяжёлом состоянии.

Всего получают лечение 3734 жителя Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карелии впервые с начала пандемии зафиксирован летальный исход от COVID-19 у молодого человека без сопутствующих заболеваний. Врачам не удалось спасти жизнь 30-летнего мужчины, который был госпитализирован с коронавирусом.