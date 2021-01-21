Бразилиа, , 01:49 — REGNUM За последние сутки в Бразилии зарегистрировали еще 64 385 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и их общее количество увеличилось до 8 638 249. Об этом 20 января сообщает минздрав страны.

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Также за истекшие 24 часа на бразильской территории от осложнений при COVID-19 скончались 1340 пациентов. Всего в Бразилии зафиксировали 212 831 летальный исход при этом заболевании. Вместе с тем отмечается, что в стране выявили 7 564 622 факта излечения от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января стало известно, что научно-исследовательское объединение имени Освалдо Круза, которое должно заниматься в Бразилии выпуском вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca, произведет первую партию этого препарата на месяц позже.

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