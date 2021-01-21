Женева, Швейцария, , 01:16 — REGNUM В мире за последние сутки было выявлено 496 206 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 12 933 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом 21 января сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Всего за весь период с начала пандемии в мире было зафиксировано 94 963 847 случаев инфицирования новым коронавирусом. Умерли 2 050 857 человек с COVID-19.

Согласно данным ВОЗ, в первую десятку стран по распространению инфекции входят США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Германия и Колумбия.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за прошедшую неделю умерло более 93 тысяч человек с диагнозом COVID-19, что является самым высоким недельным показателем с начала пандемии коронавируса.

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