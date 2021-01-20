Анкара, , 23:50 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 168 894 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 6435 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 159 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 20 января.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 406 216, смертельных случаев — до 24 487.

После заседания научного совета, созванного по повестке дня вакцинации, было опубликовано заявление с подписью министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджы. Коджа заявил: «С завтрашнего дня по решению нашего научного совета начнется вакцинация граждан Турции старше 85 лет».