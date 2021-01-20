Подгорица, , 23:54 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1430 проведённых ПЦР-тестов, был подтвержден 351 новый случай коронавирусной инфекции, еще 9 человек скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 20 января.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 9 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 80 лет, а самому младшему 25 лет.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 56 579, а количество скончавшихся составляет 758 человек с начала 2020 года.

Напомним, что раннее 19 января в Черногории было подтверждено 425 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 3 смертельных случая.