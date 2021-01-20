Загреб, , 23:53 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 7068 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 902 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 27 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 20 января.

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К аппаратам ИВЛ подключен 151 пациент. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 3481.

В Хорватии 226 550 человек заразились коронавирусом с начала пандемии в феврале 2020 года.

Напомним, что раннее 19 января в Хорватии было подтверждено 520 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 29 смертельных случаев.