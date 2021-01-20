Москва, , 21:53 — REGNUM Экстремально тёплая погода придёт на смену морозам в европейской части России в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, стремительное повышение температуры в течение дня ожидается в пятницу, 22 января. В регион придёт «экстремально тёплая погода с температурой выше нормы на 9−10 градусов», которая продержится по меньшей мере до середины следующей недели, отметил Вильфанд.

Он уточнил, что оттепель будет наблюдаться на всей европейской территории России за исключением северо-восточных районов Северо-Западного федерального округа — Архангельской области, Коми.

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