Будапешт, , 21:48 — REGNUM Венгрия получила из России предварительный текст договора на приобретение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает 20 января агентство Reuters со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

По его словам, контракт будет подписан после официального одобрения использования вакцины.

Агентство отмечает, что в ближайшие несколько дней Сийярто собирается посетить Москву.

Ранее СМИ сообщали, что Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины.

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