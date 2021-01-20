Болонья, Италия, , 20:26 — REGNUM Правительство Италии уже работает с юристами и намерено рассмотреть варианты привлечения к ответственности компании Pfizer, передает Mediaset в среду, 20 января.

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Фармацевтическая компания в одностороннем порядке пересматривает соглашения о поставках вакцины от коронавируса, в связи с этим власти Италии и регионов страны вынуждены перераспределять вакцину, сообщил в среду глава Конференции регионов, губернатор Эмилии-Романьи Стефано Боначчини.

Первыми в Италии начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация будет бесплатной и добровольной, однако власти страны будут настоятельно рекомендовать согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

18 января прививку от коронавируса сделали 33 372 гражданам Италии. Общее число вакцинированных составляет 1 194 544 — почти 2% населения страны.