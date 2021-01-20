Прага, , 18:59 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 20 января его пресс-секретарь Йиржи Овчачек.

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«Президенту республики в Центральном военном госпитале в Праге была сделана первая прививка вакциной Pfizer/BioNTech», — сообщил он в Twitter.

Пресс-секретарь отметил, что в ближайшие дни Земан пройдёт плановое комплексное медицинское обследование в этом же госпитале.

Напомним, 18 января министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек сообщил, что его тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным. Ранее коронавирус также был выявлен у нескольких членов правительства Чехии, в том числе у вице-премьера и министра внутренних дел Яна Хамачека и министра сельского хозяйства Мирослава Томана.