Анкара, , 18:52 — REGNUM Эмир Акбашоглу, заместитель председателя парламентской группы правящей Партии справедливости и развития Турции, на заседании парламента 20 января заявил, что депутаты обсудили права животных и в ближайшие недели будет рассмотрен соответствующий законопроект. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Акбашоглу также сообщил, что законопроект будет принят совсем скоро, и отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделиться этой новостью с общественностью.

Напомним, в целях защиты прав животных и предотвращения случаев жестокого обращения и убийств, комитет Великого Национального собрания Турции 21 ноября 2019 года представил документ, в котором рекомендуются введение уголовного наказания за неправомерные действия, совершенные в отношении животных. Сейчас рассматривается принятие законопроекта о правах животных.