Амстердам, , 18:14 — REGNUM Правительство Нидерландов предлагает ввести в стране комендантский час из-за угрозы распространения «британского» штамма коронавируса. Об этом сообщил на пресс-конференции 20 января исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте.

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«Британский вариант коронавируса очень опасен. Он более заразен и может привести к большему числу инфицированных и госпитализированных. Поэтому нам необходимо лучше подготовиться», — сказал он.

Как сообщил Рютте, правительство Нидерландов предлагает установить комендантский час на период с 20:30 по 04:30 уже с вечера пятницы, 22 января.

Передвижение по улицам в указанные часы будет разрешено только в исключительных случаях. Люди, направляющиеся на работу или с работы, должны будет иметь при себе специальное разрешение с подписью работодателя. За нарушение режима будет грозить штраф в размере 95 евро.

Следует отметить, что комендантский час в Нидерландах не вводился со времён Второй мировой войны. Инициатива правительства ещё должна быть одобрена парламентариями, у которых пока нет единой позиции по данному вопросу.