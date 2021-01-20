Токио, , 17:10 — REGNUM В базе данных Steam появилось упоминание многопользовательского режима в игре Resident Evil: Village. Об этом 20 января сообщает «Игромания».

Согласно различным утечкам, мультиплеер полноценно представят на онлайн-презентации, которая пройдёт 22 января 2021 года. Сообщается, что этот режим будет существовать в виде отдельной игры, независимо от Resident Evil: Village.

Напомним, Resident Evil: Village станет прямым продолжением игры Resident Evil VII: Biohazard. В ней главный герой предыдущей части Итан Уинтерс отправится в таинственную заснеженную деревню.

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