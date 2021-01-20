Браззавиль, , 16:51 — REGNUM Число умерших от коронавируса на Африканском континенте превысило 80 тысяч человек. Об этом сообщает 20 января региональное представительство Всемирной организации здравоохранения.

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Согласно последним официальным данным, всего в Африке выявлено уже свыше 3,3 млн случаев заболевания, скончались 80 891 больных COVID-19, излечились более 2,7 млн человек излечились.

ЮАР, Марокко, Тунис, Египет и Эфиопия лидируют среди стран региона по распространению заболевания.