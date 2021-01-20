Нумеа, Франция, , 16:49 — REGNUM В заморской территории Франции Новая Каледония началась вакцинация от COVID-19. Об этом во вторник, 20 января, сообщает Le Figaro.

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К настоящему моменту в Новой Каледонии было зафиксировано всего 44 случая заболевания коронавирусом на 2 500 человек населения. На данный момент правительство заморской территории располагает 17 550 дозами вакцины Pfizer/BioNTech, что позволит вакцинировать примерно 8 500 человек.

«Стратегия вакцинации адаптирована к нашей эпидемиологической ситуации, то есть она учитывает тот факт, что вирус не распространяется среди коренного населения Новой Каледонии. Другими словами, мы ставим на первый план тех, кто приехал из других стран», — заявил инспектор Дирекции по санитарным и социальным делам Новой Каледонии Мишель Белек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 января пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что государство «положительно относится»к установлению «санитарного контроля» внутри Европейского Союза.

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