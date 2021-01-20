Колпино, Санкт-Петербург, , 16:59 — REGNUM Колпинский районный суд Санкт-Петербурга в ходе судебного заседания 20 января изучил серию аниме, среди которых «Тетрадь смерти», название которой в последнее время неоднократно звучало в новостях о происшествиях с подростками. После чего запретил демонстрировать их на территории РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Суд по «делу аниме» Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Напомним, в суд поступило пять исков, в которых содержатся 49 ссылок на японские анимационные фильмы, среди которых: «Межвидовые рецензенты» (возрастной рейтинг 18+, — прим. ред.) — фильм посвящен аналогу «Красного квартала» в Амстердаме; «Токийский террор» (14+) — аниме про подростков, которые терроризируют нацию; «Тетрадь смерти» (16+) — о том, как «богу смерти» стало скучно; «Эльфийская песнь» (18+) — аниме о девушках-роботах; «Инуяшики» (18+) — о мужчине, потерявшем смысл в жизни, и другие.

Иски направил в суд прокурор Колпинского района Санкт-Петербурга Дмитрий Атаманенко в интересах неопределенного круга лиц.

Также в одном из исков фигурирует песня под названием «Я съел деда» рэпера Моргенштерна, которую суду, вероятно, тоже предстоит прослушать, поскольку специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, помимо «скандального» названия.

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По словам эксперта — доктора медицинских наук, доктора психологических наук, профессора кафедры консультативной психологии и психологии здоровья Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы Василия Белова, — аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики» опасны для неопределенного круга лиц — детей.

«За счет ярких образных воздействий на некрепкую психику еще не сформировавшегося ребенка формируется разрушительный и саморазрушительный потенциал. Здесь демонстрируются акты агрессии, а у нас агрессия предполагается в виде вымещения на окружающих или самом себе», — заявил суду эксперт.

Также Белов уточнил, что представленные суду фильмы показывают, что за совершение преступления не наступает никаких последствий, из-за чего у ребенка формируется «деструктивный потенциал», размывается понятие добра и зла, фактически нивелируется инстинкт самосохранения.

«Такими фильмами зарождается деструктивное начало. А у нас подростки, в среднем по России, завершают жизнь самоубийством порядка двух тысяч. Две тысячи подростков погибают, в том числе, за счет таких фильмов может быть рост такой цифры. А подростки у нас самая ценная популяция», — резюмировал эксперт.

Белов также указал суду, что, например, в США хорошо образованный и законопослушный человек приносит доход государству в 1 млн долларов: «Две тысячи умножить на миллион — вот оно богатство и плюс невосполнимая потеря будущих жизней», — пояснил он. Осталось неясным, почему в обоснования заключения по российскому делу вместе с российской приводится американская статистика.

Помимо этого в суде были зачитаны материалы прокуратуры, в том числе собранные публикации СМИ о происшествиях с детьми в Петербурге. В документах упоминался поступок школьника одной из школ Приморского района Петербурга, совершенный совсем недавно, 12 января 2021 года.

Напомним, со слов очевидцев, в момент инцидента подросток был в белой рубашке и красном галстуке, как герой аниме «Тетрадь смерти». Данным мультфильмом мальчик был сильно увлечён и попросил такую одежду у родителей в подарок на Новый год.

Кроме того, суд отметил, что в поддержку позиции заявителя (прокуратуры) в суд было направлено порядка ста обращений жителей России.

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«Нами достоверно установлено, что (рассматриваемые) мультипликационные фильмы подталкивают детей к совершению, в том числе, суицидальных действий, — заявил в суде представитель прокуратуры. — Прошу признать информацию, распространённую в интернете на указанных в исковом заявлении сайтах, запрещенной на территории нашей страны».

Вынесение решения по «делу аниме» у суда заняло несколько минут. В итоге Колпинский районный суд признал указанные мультфильмы вредным для просмотра детей. Аниме с двух сайтов, которые были указаны заявителями в исковом заявлении, были немедленно заблокированы. Добавим, что заблокированные сайты имеют хостинг на Украине.