Москва, , 15:43 — REGNUM Идея «ковид-паспортов» может привести к социальному взрыву. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

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«Идея «ковид-паспортов» противоречит правам человека и гражданина. И если продолжать ее педалировать, вместо эпидемии мы рискуем получить социальный взрыв», — заявил Миронов.

Он уверен, что затея с «ковид-паспортами» абсолютно бессмысленна, ведь и эксперты, и чиновники Минздрава признают, что привитые граждане также могут быть носителями вируса.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России не будет «ковид-паспортов».