Джакарта, , 15:38 — REGNUM Жители провинции Риау в Индонезии взволнованы после обнаружения таинственного объекта, напоминающего ракету, сообщает CNN Indonesia.

Синий объект с китайскими надписями обнаружили индонезийские рыбаки днём 19 января 2021 года. Вес объекта оценивается в 25 км, а его длина — 1,5 метра.

Местные жители сообщили о находке правительству.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве образования и культуры Индонезии отметили, что только 15,5% или 34 200 учебных заведений в стране перешли на очное обучение.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии 15% школ вернулись к очному обучению