Нур-Султан, , 15:27 — REGNUM До конца февраля 2021 года продлили меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего министра здравоохранения республики Елжана Биртанова. Об этом 20 января сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на адвоката Дмитрия Куряченко.

Арест экс-министру здравоохранения продлили до 28 февраля 2021 года. Заседание суда по данному вопросу состоялось 19 января.

Елжана Биртанова находится в следственном изоляторе с 3 ноября 2020 года. Экс-министр подозревается в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

Биртанов возглавлял минздрав Казахстана с 25 января 2017 года. С 2008 года он занимал должность заместителя министра здравоохранения.