Белгород, , 15:36 — REGNUM Незадекларированные ювелирные изделия изъяли сотрудники Белгородской таможни на многостороннем автомобильном пункте пропуска Нехотеевка. Кольца и серьги были спрятаны в плюшевом медведе, сообщили ИА REGNUM 20 января в пресс-службе ведомства.

Игрушку перевозил в багажнике автомобиля гражданин Украины. Таможенники выявили внутри медведя прозрачный пакет, а в нём кольца и серьги, в общей сложности 25 штук. Экспертиза установила, что ювелирные изделия изготовлены из серебра 925 пробы.

«Водитель автомобиля пояснил, что игрушку он получил по почте в Киеве. В дальнейшем он должен был доставить её в Донецк и передать знакомым», — рассказал начальник ТП МАПП Нехотеевка Сергей Завгородний.

В отношении водителя возбужденно дело об административном правонарушении. Ювелирные изделия поместили в камеру хранения вещественных доказательств таможенного поста.