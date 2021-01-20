Пекин, , 15:29 — REGNUM Власти Пекина прияли решение о переводе с 23 января учащихся всех школ на обучение в формате онлайн из-за того, что в городе ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Об этом 20 января сообщил на пресс-конференции заместитель секретаря комитета по образованию горкома Пекина Ли И.

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"С 23 января учащимся средних школ по всему городу не надо приходить в учебные заведения. Все занятия до конца семестра будут переведены в онлайн», — сказал он.

Также Ли И добавил, что с 21 января детские сады тоже будут закрыты, а с 23 января — прекращены занятия во всех внешкольных образовательных центрах в очном формате.

При этом на данный момент в больницах в Пекине находится в общей сложности 40 заразившихся коронавирусом и несколько носителей SARS-CoV-2 без симптомов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории КНР был за сутки выявлен 161 носитель SARS-CoV-2.