Одесса, Украина, 20 января 2021, 15:16 — REGNUM В Одессе закрылся ресторан еврейской кухни «У Машковичей». Владельцы были вынуждены пойти на крайние меры из-за угроз со стороны украинских неонацистов. Об этом сообщил 20 января Telegram-канал Klymenko Time.
Отметим, ранее во исполнение закона о принудительной украинизации сферы обслуживания, на Facebook-странице ресторана было опубликовано шутливое сообщение, написанное фонетически по-украински, но с использованием русской орфографии.
Это вызвало недовольство представителей неонацистских организаций. В частности, в травле заведения принял участие подозреваемый в убийстве экс-главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко.
Напомним, ранее на Украине работников сферы обслуживания принудили работать исключительно на украинском языке.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил высокую степень влияния неонацистов на политику украинского государства.
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