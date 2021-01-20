Одесса, Украина, , 15:16 — REGNUM В Одессе закрылся ресторан еврейской кухни «У Машковичей». Владельцы были вынуждены пойти на крайние меры из-за угроз со стороны украинских неонацистов. Об этом сообщил 20 января Telegram-канал Klymenko Time.

«Угрожают моим детям, угрожают моим родителям поджогами и расправой. Сегодня в восемь утра звонили. Я это всё фиксирую, у меня в телефоне уже стоит режим записи. Это абсолютно всё будет передано в надлежащие органы», — рассказала владелец ресторана Ирина Машкевич.

Отметим, ранее во исполнение закона о принудительной украинизации сферы обслуживания, на Facebook-странице ресторана было опубликовано шутливое сообщение, написанное фонетически по-украински, но с использованием русской орфографии.

Это вызвало недовольство представителей неонацистских организаций. В частности, в травле заведения принял участие подозреваемый в убийстве экс-главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко.

Напомним, ранее на Украине работников сферы обслуживания принудили работать исключительно на украинском языке.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил высокую степень влияния неонацистов на политику украинского государства.

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