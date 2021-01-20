Москва, , 14:20 — REGNUM Снижение количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России обнадеживает. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Конечно, обнадеживает, что видно, что последние 20 дней постоянное снижение числа новых случаев в России. Так что идем, скажем так, к спаду, контролируем эпидемию», — подчеркнула она.

При этом Вуйнович отметила, что, несмотря на улучшение ситуации с заболеваемостью COVID-19, число выявляемых случаев инфицирования коронавирусом высокое — более 20 тысяч, поэтому расслаблять пока рано.

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Она также выразила надежду, что вакцинация, комбинированная с противоэпидемическими мерами в России, положительно повлияет на ситуацию с пандемией.

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Кроме того, представитель ВОЗ напомнила о необходимости и важности соблюдения санитарных мер, таких как как ношение масок и социальное дистанцирование.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 20 января, за минувшие сутки в России выявили 21 152 случая заражения коронавирусом. Также за этот период зафиксировано 597 летальных исходов, выздоровели 25 290 человек. Всего с начала пандемии в России исследования подтвердили 3 633 952 случая заражения коронавирусом.