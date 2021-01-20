Бишкек, , 14:08 — REGNUM Во время пандемии коронавируса в Киргизию из России вынуждены были вернуться 180 тысяч трудовых мигрантов и еще 150 тысяч киргизстанцев пополнили ряды безработных. Об этом заявил депутат Акылбек Жапаров, выступая на заседании парламента Киргизии.

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Парламентарий отметил, что правительство до сих пор не смогло решить вопрос о возобновлении регулярных авиарейсов в Россию, из-за чего гастарбайтеры не имеют возможности отправиться на заработки.

«На 180 тысяч трудовых мигрантов лишь два чартерных рейса в неделю. Надо эшелонами, на поездах отправлять людей туда», — подчеркнул он.

Также депутат Жапаров предложил правительству рассмотреть вопрос о том, чтобы государство субсидировало затраты на билеты киргизстанцам, уезжающим из республики на заработки.