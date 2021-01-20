Варшава, , 14:01 — REGNUM Агентство социальных и рыночных исследований IMAS International провело исследование в Польше и изучило данные местных жителей, имеют ли они финансовые запасы, и, если имеют, то в каких размерах. Об этом 20 января передает Polskie Radio 24.

В ходе исследования выяснилось, что около четверти польских жителей не имеют сбережений вообще, а все доходы тратят сразу, до получения следующих. Таковых оказалось 24% среди опрошенных.

Более чем каждый десятый (11,5%) респондент заявил, что имеет про запас лишь менее 1 тысячи злотых (около 300 долларов США). 17% респондентов заявили, что им удалось отложить от 1 до 4,9 тысяч злотых (от 300 до 1 200 долларов США). И более, чем каждый третий (35%) респондент ответил, что у него отложено более 5 тысяч злотых (более 1 200 долларов США). У 12,5% не было конкретного ответа.

В опросе приняли участие 1 000 взрослых жителей Польши из разных регионов страны.

Исследование проводилось 14−15 января.