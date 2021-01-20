Тибетский автономный район, Китай, , 14:00 — REGNUM До 71,1 года увеличилась в 2020 году средняя продолжительность жизни в Тибетском автономном районе (ТАР) КНР. Об этом 20 января сообщает Синьхуа с ссылкой на заявление председателя народного правительства региона Цичжала.

При этом уточняется, что с 2015 года такие базовые показатели состояния здоровья населения, как материнская и младенческая смертность, в регионе снились на 50%, до 50 случаев на 100 тыс. и 8 на 1 тыс. человек соответственно. Агентство подчеркивает, что эти данные носят официальный характер и обнародованы в докладе главы региона о работе правительства, представленного 4-й сессии Собрания народных представителей ТАР 11-го созыва.

Необходимо напомнить, что в первые годы существования КНР средний срок жизни в регионе составлял всего около 35,5 лет.