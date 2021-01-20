Ташкент, , 13:56 — REGNUM Власти Узбекистана не смогут решить проблемы в электроэнергетике страны в краткосрочный период. Об этом заявил профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Леонид Григорьев, 20 января сообщает агентство Kun.uz.

По его словам, скорость строительства энергетических мощностей ограничена. Эксперт посоветовал развивать энергетику поэтапно по нескольким видам генерации.

Григорьев отметил, что относительно быстро строятся объекты газогенерации, поэтому необходимо сделать акцент на этом виде топлива. Для преодоления кризиса Узбекистану необходимо наращивать мощности для компенсации сезонных пиков, а также общую установленную мощность электростанций.

Кроме того, особое внимание необходимо уделить повышению эффективности работы энергосистемы, в том числе на оптимизацию управления электрическими сетями. Профессор также посоветовал развивать альтернативные источники электроэнергии: солнечные и ветровые электростанции.

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