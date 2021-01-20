Пекин, , 13:51 — REGNUM На территории столицы Китая впервые выявлены случаи заражения штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Об этом 20 января сообщила на пресс-конференции замглавы центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо.

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«Анализ, проведенный китайским центром по профилактике и контролю заболеваний, показал, что два подтвержденных случая COVID-19 (выявленных в пекинском районе Дасин — ред.) считаются случаями заражения вариантным штаммом коронавируса, обнаруженным в Великобритании», — сказала замглавы центра по профилактике и контролю столицы КНР.

Также она уточнила, что в этих случаях источник заражения, по предварительным данным, является ввозным.

Кроме того, власти города призвали всех побывавших в районе Дансин в течение последних двух недель жителей в оперативном порядке пройти тест нуклеиновую кислоту SARS-CoV-2 и не покидать Пекин, а также не общаться до момента, пока данный тест не будет готов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Китае за сутки был выявлен 161 новый подтверждённый случай заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 88 557.