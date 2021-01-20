Москва, , 13:24 — REGNUM В России ведётся осуждение темы так называемых антиковидных паспортов для привившихся от коронавирусной инфекции, однако пока только на уровне экспертов. Об этом 21 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Но пока нет единой точки зрения», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, нет никаких конкретных сроков по решению этого вопроса.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob, в России больше половины граждан не поддерживают идею введения COVID-паспортов. Так, необходимым введение таких документов считают только 12% опрошенных, при этом 59% респондентом высказались против подобного нововведения.