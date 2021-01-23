Дарья Юдкевич, 23 января 2021, 20:46 — REGNUM Небольшое изменение в нашем взгляде на вещи может творить чудеса, считает Андреас Андрианопулос, греческий ученый и политик, бывший министр культуры и науки (1980), министр торговли (1989), министр промышленности, энергетики, технологий и торговли (1991 г.), государственный министр (1992 г.). В издании IN Андрианопулос предлагает его молодым современникам, трагически переживающим пандемию с ее последствиями, на минуту представить себя живущими не сейчас, а век назад. Это не спор о том, «что могло бы быть» — это предложение здраво оценить обстановку.

Молодежь в масках на самокатах
Молодежь в масках на самокатах
Дарья Драй © ИА REGNUM
Андреас Андрианопулос
Андреас Андрианопулос
Kefim2013

Пандемия действительно нарушила и разрушила в привычном ходе вещей очень много. Но чувствовать себя в ней, как в тяжелейшей мировой катастрофе, значит, как минимум, недооценивать настоящие катастрофы. И сильно преувеличивать трагедию настоящего.

«Несправедливые жалобы молодежи», Андреас Андрианопулос, IN, 19 января

Последствия пандемии коронавируса для экономики и общества вызвали значительную реакцию, недовольство и протесты со стороны разных групп населения, особенно молодежи. Но оправдана ли такая реакция? Недавно я увидел чрезвычайно интересное видеообращение, посвященное именно этой теме. И считаю необходимым передать здесь суть того, в чём оно состояло. Показать, что трудности, с которыми сталкивается современное общество и, следовательно, его младшие члены, почти несущественны по сравнению с тем, с чем сталкивались предыдущие поколения — их родителей, бабушек и дедушек.

Представьте, что вы родились в 1900 году. В 13 лет вы пережили события Балканских войн, которые оставили след в вашей семье. В 14 лет вы пережили Первую мировую войну, когда погибло 22 миллиона человек. Казалось бы, всё закончилось, когда вам исполнилось 18 — но нет. Потому что после этого, особенно если вы были из Западной Европы, вы столкнулись с так называемой пандемией испанского гриппа, унесшей жизни 50 миллионов человек. И выжили. Без какой-либо вакцины или общих карантинных мер со стороны тогдашнего правительства. А если вы еще и в Греции, то чуть позже вам предстоят приключения малоазиатской кампании и последовавшая за ней кровавая катастрофа.

После боя. Первая Балканская война. 1913
Преодоление проволочных заграждений. Первая мировая война
Разрушенный железнодорожный мост. Первая мировая война
Убитые солдаты. Первая мировая война
Госпиталь для заболевших «испанкой»
Госпиталь для заболевших «испанкой». США. 1918
Госпиталь для заболевших «испанкой». США. 1918
Госпиталь для заболевших «испанкой». Франция. 1918
Меры предосторожности от «испанки». США. 1918

В возрасте 29 лет вы сталкиваетесь с трагическим крахом экономики, который приводит к скачкообразной инфляции, массовой безработице и повсеместному голоду, особенно в США. И вы — выживаете.

Когда вам исполняется 33 года, в Германии к власти приходит нацизм. Вторая мировая война начинается, когда вам исполняется 39, и длится вплоть до ваших 44. В то время как вы выжили, 60 миллионов погибли. Представьте: 6 миллионов евреев умерли ужасной смертью в крематориях — а вы снова выжили.

Беженцы. Вторая мировая война
Уличный бой. Вторая мировая война
В горящей деревне. Вторая мировая война
Расстрелянные мирные жители. Вторая мировая война
Пленные. Вторая мировая война

Вам 52 года, начинается Корейская война.

Вам 64 года, начинается война во Вьетнаме, и заканчивается, когда вам исполняется 75 лет.

Американские морские пехотинцы ищут вьетнамских партизан. 1965
U.S. Maine
Жестокий допрос вьетнамского партизана. 1967
Бои в Сайгоне. 1968
Американские огнеметные танки. Война во Вьетнаме. 1972
Американская стратегическая авиация бомбит Северный Вьетнам. Декабрь 1972

Это — жизнь, полная войн, бедствий и несчастий.

Современный человек 1985 года рождения считает, что его дедушка и бабушка понятия не имеют, насколько трудна жизнь, хотя именно они пережили множество войн и катастроф. Сегодня у нас есть все преимущества и удобства современного мира, даже в вихре пандемии. И мы жалуемся, потому что обязаны носить маски! Мы протестуем, потому что живем в ограниченном пространстве, — правда, конечно же, имея доступ к еде, электричеству, питьевой воде, Wi-Fi и даже Netflix! Раньше ничего из этого не было. Но люди выжили в ужасных условиях и никогда не теряли страсти к выживанию и радости жизни.

Освобождение военнопленных. Апрель 1945
Освобождение военнопленных. Апрель 1945

Небольшое изменение в нашем взгляде на вещи может творить чудеса. Мы должны быть благодарны за то, что живы. Как сказал известный футболист, заболевший коронавирусом, «каждое утро, просыпаясь, мы должны благодарить Бога». И делать всё необходимое, чтобы защищать других и помогать друг другу.