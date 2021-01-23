23 января 2021 | Время чтения 3 мин

Пандемия действительно нарушила и разрушила в привычном ходе вещей очень много. Но чувствовать себя в ней, как в тяжелейшей мировой катастрофе, значит, как минимум, недооценивать настоящие катастрофы. И сильно преувеличивать трагедию настоящего.

Дарья Юдкевич, , 20:46 — REGNUM Небольшое изменение в нашем взгляде на вещи может творить чудеса, считает Андреас Андрианопулос, греческий ученый и политик, бывший министр культуры и науки (1980), министр торговли (1989), министр промышленности, энергетики, технологий и торговли (1991 г.), государственный министр (1992 г.). В издании IN Андрианопулос предлагает его молодым современникам, трагически переживающим пандемию с ее последствиями, на минуту представить себя живущими не сейчас, а век назад. Это не спор о том, «что могло бы быть» — это предложение здраво оценить обстановку.

Молодежь в масках на самокатах Дарья Драй © ИА REGNUM

Андреас Андрианопулос Kefim2013

Пандемия действительно нарушила и разрушила в привычном ходе вещей очень много. Но чувствовать себя в ней, как в тяжелейшей мировой катастрофе, значит, как минимум, недооценивать настоящие катастрофы. И сильно преувеличивать трагедию настоящего.

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«Несправедливые жалобы молодежи», Андреас Андрианопулос, IN, 19 января

Последствия пандемии коронавируса для экономики и общества вызвали значительную реакцию, недовольство и протесты со стороны разных групп населения, особенно молодежи. Но оправдана ли такая реакция? Недавно я увидел чрезвычайно интересное видеообращение, посвященное именно этой теме. И считаю необходимым передать здесь суть того, в чём оно состояло. Показать, что трудности, с которыми сталкивается современное общество и, следовательно, его младшие члены, почти несущественны по сравнению с тем, с чем сталкивались предыдущие поколения — их родителей, бабушек и дедушек.

Представьте, что вы родились в 1900 году. В 13 лет вы пережили события Балканских войн, которые оставили след в вашей семье. В 14 лет вы пережили Первую мировую войну, когда погибло 22 миллиона человек. Казалось бы, всё закончилось, когда вам исполнилось 18 — но нет. Потому что после этого, особенно если вы были из Западной Европы, вы столкнулись с так называемой пандемией испанского гриппа, унесшей жизни 50 миллионов человек. И выжили. Без какой-либо вакцины или общих карантинных мер со стороны тогдашнего правительства. А если вы еще и в Греции, то чуть позже вам предстоят приключения малоазиатской кампании и последовавшая за ней кровавая катастрофа.

В возрасте 29 лет вы сталкиваетесь с трагическим крахом экономики, который приводит к скачкообразной инфляции, массовой безработице и повсеместному голоду, особенно в США. И вы — выживаете.

Когда вам исполняется 33 года, в Германии к власти приходит нацизм. Вторая мировая война начинается, когда вам исполняется 39, и длится вплоть до ваших 44. В то время как вы выжили, 60 миллионов погибли. Представьте: 6 миллионов евреев умерли ужасной смертью в крематориях — а вы снова выжили.

Вам 52 года, начинается Корейская война.

Вам 64 года, начинается война во Вьетнаме, и заканчивается, когда вам исполняется 75 лет.

Это — жизнь, полная войн, бедствий и несчастий.

Современный человек 1985 года рождения считает, что его дедушка и бабушка понятия не имеют, насколько трудна жизнь, хотя именно они пережили множество войн и катастроф. Сегодня у нас есть все преимущества и удобства современного мира, даже в вихре пандемии. И мы жалуемся, потому что обязаны носить маски! Мы протестуем, потому что живем в ограниченном пространстве, — правда, конечно же, имея доступ к еде, электричеству, питьевой воде, Wi-Fi и даже Netflix! Раньше ничего из этого не было. Но люди выжили в ужасных условиях и никогда не теряли страсти к выживанию и радости жизни.

Освобождение военнопленных. Апрель 1945

Небольшое изменение в нашем взгляде на вещи может творить чудеса. Мы должны быть благодарны за то, что живы. Как сказал известный футболист, заболевший коронавирусом, «каждое утро, просыпаясь, мы должны благодарить Бога». И делать всё необходимое, чтобы защищать других и помогать друг другу.