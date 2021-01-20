Нижний Новгород, , 12:34 — REGNUM Ветеранские организации Нижнего Новгорода намерены пожаловаться президенту России Владимиру Путину на чиновников, распорядившихся убрать из местного Кремля памятник летчикам-героям Советского Союза, пишет «Коммерсантъ».

По имеющейся информации летом 2020 года во время проведения реконструкции Нижегородского кремля и установке памятника «Горьковчанам — труженикам тыла» стелу в память о военных летчиках Арсении Ворожейкине и Василии Рязанове демонтировали, а место, на котором она стояла — замостили брусчаткой.

Сам же памятник летчикам-героям сначала долго лежал на складе, а в декабре прошлого года нижегородские чиновники отправили демонтированный памятник в Городец, где сейчас он хранится в гараже у частного лица.

«Со стороны чиновников это какой-то запредельный вандализм. Как можно так цинично уничтожать память о героях-нижегородцах?», — возмущены представители нижегородских ветеранских организаций.

Напомним, что командир истребительной эскадрильи 728-го истребительного авиаполка Арсений Ворожейкин во время Великой Отечественной войны лично сбил 30 фашистских самолетов. Дважды удостоен звания Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками — награжден в феврале и в августе 1944 года.

Командир 1-го авиационного штурмового корпуса Василий Рязанов также является дважды Героем Советского Союза. Первый раз в феврале 1944 года — за высокое мастерство в управлении частями корпуса в боях, умелую организацию взаимодействия с наземными войсками при форсировании Днепра и личный героизм. Второй раз в июне 1945 года — за отличия в боях на рубеже реки Висла и при разгроме ченстоховско-радомской группировки немецко-фашистских войск.