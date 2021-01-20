Москва, , 12:27 — REGNUM Власти Таиланда продлевают обязательный 15-дневый карантин по коронавирусу для иностранных туристов ориентировочно до 30 сентября 2021 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В конце декабря 2020 года правительство Таиланда продлило период разрешенного пребывания российских туристов без визы с 30 до 45 дней. При этом 15 дней отводится на обязательный оплачиваемый за счет туристов карантин.

По мнению туроператоров, при таких условиях массового турпотока в Таиланд не будет. Большинство граждан РФ могут позволить себе максимум 15 дней отпуска. Туристы начнут возвращаться в Таиланд только после отмены карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Таиланда вводит сбор с туристов, въезжающих в страну, в размере 300 бат ($10).

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