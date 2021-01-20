Токио, , 12:26 — REGNUM Японская студия Team Ninja не планирует заниматься разработкой игры Nioh 3. Об этом 20 января сообщает издание PCGamer.

Директор по франшизе Nioh Фумихико Ясуда рассказал, что студия Team Ninja планирует сфокусироваться на новых играх и не желает делать из Nioh трилогию — по крайней мере, сейчас. Однако разработчик отметил, что в будущем он хотел бы вернуться к этой серии.

Напомним, Nioh — это дилогия ролевых экшенов, события которых разворачивается в Японии периода Сэнгоку. Релиз второй части состоялся в марте 2020 года.

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