Москва, , 12:25 — REGNUM Российские регионы до июня 2021 года должны получить порядка 70 млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщил 20 января глава Минпромторга Денис Мантуров.

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По его словам, министерство и фармацевтические компании сформировали прогнозный план производства вакцины до середины лета.

«Это позволяет полностью удовлетворить потребность системы здравоохранения, это под 70 млн доз должно быть поставлено в регионы. Это до июня», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что до конца января 2021 года российские регионы получат до 2 млн доз вакцины от COVID-19. Поставки идут по штатному графику. Сегодня до регионов доведён понедельный график поставок на январь и объёмы на февраль.

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