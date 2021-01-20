Душанбе, 20 января 2021, 12:25 — REGNUM Парламент Таджикистана одобрил соглашение с Азиатским банком развития (АБР), направленное на развитие организованной трудовой миграции, сообщает 20 января издание Asia-Plus.
Соответствующий законопроект депутатам представил министр финансов республики Юсуф Маджиди. По его словам, соглашение обеспечит профессиональную подготовку мигрантов.
В частности, планируется открыть центры и курсы по подготовке специалистов в сфере туризма, энергетики, обслуживания и ремонта автомобилей.
В рамках проекта АБР выделит $30 млн, правительство Японии — $1,5 млн, Таджикистана — $3 млн.
Читайте ранее в этом сюжете: Япония займётся строительством школ в Таджикистане