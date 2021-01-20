Кембридж, Великобритания, , 12:21 — REGNUM Разработчики игры Elite Dangerous предложили геймерам поучаствовать в выборе названий для локаций будущего дополнения Odyssey. Об этом 20 января сообщает портал PCGamesN.

Создатели Elite Dangerous запустили специальный конкурс, по результатам которого имена пяти случайных игроков будут использоваться в качестве названия локаций в Odyssey. Подать заявку на участие можно до 22 января 2021 года.

Напомним, Elite Dangerous — это популярная видеоигра в жанре космического симулятора. Масштабное дополнение Odyssey впервые позволит геймерам высаживаться на поверхности планет и изучать их, управляя своим персонажем.

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