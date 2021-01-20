Джакарта, , 12:21 — REGNUM В Индонезии продолжает расти число новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik.

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За сутки в стране удалось выявить 12 568 случаев заражения коронавирусом и 267 случаев смерти.

По состоянию на 20 января 2021 года в Индонезии подтвердили 939 948 носителей коронавируса. Всего эпидемия в Индонезии унесла жизни 26 857 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии планирует продлить срок действия ограничительных мер по коронавирусу на Яве и Бали.

Подробнее в материале: Власти Индонезии продлят срок действия антиковидных мер на Яве и Бали