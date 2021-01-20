Барнаул, , 11:39 — REGNUM Информацию о скором нашествии тараканов корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53», Константин Емешин:

Тараканы creozavr

«К сожалению, я не являюсь специалистом в прогнозировании популяционных законов размножения тараканов. Могу лишь из личного домашнего опыта отметить, что в свое время при появлении тараканов в квартире мне удавалось их извести обычными средствами, сделав картофельные шарики с борной кислотой. И вот уже с 2005 года, когда мы сделали капремонт, у меня в квартире нет тараканов.

Хотя недавно случилось посетить больницу, и там встретил тараканов — хотя только в местах, где персонал хранит еду».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о скором пике роста числа тараканов предупредила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева. По её словам, это может произойти уже в феврале 2021 года.