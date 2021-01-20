Санкт-Петербург, , 11:13 — REGNUM По итогам последних суток Санкт-Петербург оказался на непочётном первом месте среди всех регионов России, включая Москву, по суточному числу новых случаев коронавирусной инфекции и по суточной смертности. А вот по количеству выздоровлений за сутки Северная столица — только вторая. Такие данные обнародовал 20 января федеральный оперативный штаб.

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За последние сутки в Петербурге выявлено 3347 новых носителей коронавируса, это на 66 случаев больше, чем сутками ранее. И на 895 случаев больше, чем выявлено в минувшие сутки в Москве.

За минувшие сутки в Петербурге зафиксировано 72 летальных исхода, это на три случая больше, чем сутками ранее, и на семь смертей больше, чем за последние сутки в Москве. Петербург дал 12% общероссийской суточной смертности.

За прошедшие сутки в Петербурге выписано по выздоровлении 2855 человек, в то время как в Москве вылечили и выписали 4770 пациентов за сутки.

С учетом новых данных, в Петербурге выявлено 307 392 случая заражения за время пандемии. Умерли 9043 человека, выздоровели 193 417 человек.

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