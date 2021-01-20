Роквилл, США, , 11:00 — REGNUM Премиальная подписка на игру The Elder Scrolls Online станет временно бесплатной. Об этом 19 января сообщалось на официальном сайте проекта.

Акция продлится до 26 января 2021 года. В рамках её проведения геймеры смогут получить доступ ко всем существующим дополнениям проекта.

Напомним, The Elder Scrolls Online (или TESO) — это массовая многопользовательская ролевая игра по мотивам популярной франшизы The Elder Scrolls. Её релиз состоялся в 2014 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Игру Two Point Hospital переиздадут на консолях со всеми дополнениями