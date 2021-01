Лондон, , 10:55 — REGNUM Игра Two Point Hospital получит новое консольное издание под названием JUMBO Edition. Об этом 20 января сообщает «Игромания».

Новое издание будет доступно на PS4, Xbox One и Nintendo Switch. В него войдут: основная игра; дополнения Bigfoot, Pebberley Island, Close Encounters и Off the Grid; бесплатные обновления R.E.M.I.X. 1−2 и Room Templates; а также наборы предметов Retro Items Pack и Exhibition Items Pack.

Релиз Two Point Hospital: JUMBO Edition состоится 5 марта 2021 года. Обладатели стандартного консольного издания игры смогут получить обновление до новой версии.

