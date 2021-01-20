Нью-Йорк, США, , 10:50 — REGNUM Профессионального игрока в Mortal Kombat 11 с ником Titaniumtigerzz отстранили от соревнований за критику разработчиков проекта. Об этом 19 января сообщило издание Kotaku.

Titaniumtigerzz играл за Шиву и назвал свою собственную раскладку умений персонажа «WhyDidNRSdoThis» («Зачем Nether Realm сделали это»), таким образом подшучивая над сильными сторонами героини. Однако разработчики из Nether Realm не поняли юмора и дисквалифицировали киберспортсмена с соревнований — они пока никак не прокомментировали ситуацию и не назвали официальную причину отстранения.

Напомним, Mortal Kombat 11 — это популярная видеоигра в жанре файтинга, вышедшая в 2019 году. Она получила множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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